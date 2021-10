Lkw-Einsatz für Kronkorken-Spende mit Herz

youngcaritas Brilon bedankt sich bei Wilhelm Scherl für riesige Kronkorken-Spende

brilon-totallokal: Brilon / Westheim: Der Westheimer Wilhelm Scherl präsentierte jetzt der youngcaritas Brilon die bis dato größte Kronkorken-Spende, seitdem die jungen ehrenamtlichen Caritäterinnen sich der Aktion „Kronkorken sammeln mit Herz“ im Juli 2019 angeschlossen hatten. Wilhelm Scherl hat in den vergangenen Monaten in seinem Heimatdorf zwei große Lastensäcke voller Kronkorken für den guten Zweck gesammelt. „Dafür brauchen wir einen Lkw“, sagte youngcaritas-Koordinatorin Nadine Gebauer bei der Übergabe.

Mit dem Lkw wird Uwe Susewind aus Winterberg anreisen, um die Wertstoffspende abzuholen. Uwe Susewind hatte als amtierender Schützenkönig in 2017 das erste Mal zum „Kronkorken sammeln mit Herz“ aufgerufen. Ein Appell, der bis heute nachhallt: Allein von Januar 2020 bis Mai 2021 wurden 11 Tonnen dieses Wertstoffes gesammelt. Ohne die Sammlungen wären damit bis Mai 5.500.000 Kronkorken ungenutzt im Müll gelandet. „Und jetzt bewirken die Korken durch Recycling wirklich Gutes“, betont Nadine Gebauer. Der Erlös aller Sammlungen geht an den Verein Seelenbeben. Das ist eine Gruppe von ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen im Sauerland, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die einen sehr lieben und wichtigen Menschen im Leben durch den Tod verloren haben. Von dem Geld soll ein Oasen Wochenende ermöglicht werden. Während dieser Tage werden heilsame Rituale zur Verarbeitung der Trauer angeboten. Es ist ein besonderer Ort mit speziellen erlebnispädagogischen Angeboten.

In 2021 hat die youngcaritas Brilon bereits drei Transportaktionen nach Winterberg gemacht. In Westheim muss aufgrund der Masse eine separate Logistikleistung erbracht werden. „Wir bedanken uns bei Wilhelm Scherl und natürlich allen weiteren Spendern“, sagte Nadine Gebauer.

Infos und Kontakt zum Mitmachen

Kleinere Kronkorken-Spenden können direkt im Eingang des Caritas Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon, in die Holztruhe gefüllt werden. Wer größere Mengen an Kronkorken spenden will, meldet sich bei Nadine Gebauer unter Telefon 02961 9 65 74 13 oder Mail [email protected] Dieser Kontakt gilt auch für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene, die sich bei youngcaritas Brilon engagieren möchten.

Bild: Dickes Dankeschön für Mega-Spende: Koordinatorin Nadine Gebauer, Angelique Stein und Anna-Lena Friedrich von der youngcaritas Brilon staunten, als Wilhelm Scherl seine Kronkorken-Spende präsentierte.

Fotocredits: YOUNGCARITAS BRILON

Quelle: YOUNGCARITAS BRILON

