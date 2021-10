Zimmerbrand im Sintfeldweg

Küchenbrand unter schwerem Atemschutz gelöscht

brilon-totallokal: Am Freitagnachmittag (1.10.) kam es in Brilon zu einem Küchenbrand. Um 14.39 Uhr wurde der Löschzug Brilon zusammen mit Rettungsdienst und Polizei in den Sintfeldweg alarmiert. Bei Eintreffen der Außenwache, die vom Nehdener Weg eine recht kurze Anfahrt hatte, standen alle Bewohner des Hauses bereits vor dem Gebäude.

Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in die Brandwohnung. Da sich das Feuer nicht weiter als auf seinen Entstehungsherd ausbreiten konnte, galt es nur noch wenige kleinere Glutnester abzulöschen. Nach abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera, konnte der Rettungsleitstelle „Feuer aus“ gemeldet werden.

Eine Mutter und ihr Kind die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Wohnung aufhielten, wurden vom Rettungsdienst untersucht. Auffällige Blutwerte durch die Rauchgase oder sonstige Verletzungen, wurden aber glücklicherweise nicht festgestellt.

Weitere alarmierte Kräfte aus Altenbüren und Thülen konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Für die 30 eingesetzten Einsatzkräfte war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Andreas Becker – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

