POL-HSK: Verkehrsunfälle mit Personenschaden, schwer verletzte Personen

Zwei Alleinunfälle mit motorisierten Zweirädern

brilon-totllokal: Am 01.10.2021 um 13:05 Uhr kam ein 17 jähriger Motorroller Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun einer Viehweide und kam auf der Weide zu Fall. Dabei verletzt er sich schwer. Es besteht keine Lebensgefahr.

Am 01.10.2021 um 16:40 Uhr stürzte eine 56 jährige Pedelec Fahrerin aus ungeklärter Ursache In Brilon-Alme, Almerfeld in Fahrtrichtung L637. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es besteht nach jetzigem Stand keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon