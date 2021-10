WerdeWaldretter für das Sauerland

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Aktion Baum Aktion Baum ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2020 aktiv mit nachhaltigen Lösungen für gesunde Wälder und der Bekämpfung des Klimawandels beschäftigt. Das fünfköpfige Team rund um Gründer Lars Hermes verfolgt Wiederaufforstungsprojekte in ganz Deutschland. Mehr Informationen zu Aktion Baum finden Sie hier.

PEFC-Waldhauptstadt Warstein Die Stadt Warstein ist geprägt von einer enormen Waldfläche. Der städtische Forstbetrieb ist seit 2002 nach PEFC-Standard als nachhaltig in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zertifiziert. Mehr als die Hälfte des Waldes, nämlich fast 5.000 Hektar, gehören der Stadt selbst, also allen Einwohnern und Bürgern. Damit ist die Stadt Warstein der zweitgrößte kommunale Waldbesitzer in NRW und durch das Forstzertifizierungsprogramm PEFC zur Waldhauptstadt 2020 und 2021 ernannt worden.