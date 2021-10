Apfelbäume und Helfer gesucht: Spendenaktion der youngcaritas Brilon für Opfer der Flutkatastrophe

brilon-totallokal: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr startet in den Herbstferien die youngcaritas Brilon in Kooperation mit dem Ambulant Betreuten Wohnen des Caritasverbandes Brilon erneut die Aktion „Die gute Ernte – Deine Äpfel für unseren Saft“.

„Für die Aktion suchen wir Apfelbäume, die wir abernten können“, sagt youngcaritas Koordinatorin Nadine Gebauer. Die geernteten Früchte werden nach Paderborn gebracht und im Berufsförderzentrum In Via St. Lioba zu Apfelmus- und Marmelade verarbeitet. Die Apfeldelikatessen können anschließend gegen Spenden bei der youngcaritas Brilon erworben werden. „Mit dem Gesamterlös wollen wir die Betroffenen in den Hochwassergebieten unterstützen“, sagt Nadine Gebauer.

Die jungen Engagierten suchen jetzt Gartenbesitzer, die ihre Apfelbäume für den guten Zweck abernten lassen. Die Apfel-Spender können sich bei youngcaritas-Koordinatorin Nadine Gebauer unter Telefon (0151) 16 31 60 71 oder via mail [email protected] melden. Die Ernteaktion soll in den Herbstferien am Freitag, 22. Oktober, ab 10 Uhr stattfinden. „Wer Zeit hat, kann sich ebenfalls gerne bei mir melden“, lädt die youngcaritas alle Schüler ein.

