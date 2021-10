Neuer Fahrplatz für den Reit- und Fahrverein Brilon u.U. e.V.

Nach langem Suchen hat der Reit und Fahrverein Brilon und Umgebung e.V. endlich einen Fahrplatz gefunden.

Das war gar nicht so einfach. Es wurde ein Gelände in Brilon oder den Ortsteilen gesucht, das nicht zu viel Hanglage hat und für die Fahrten mit der Kutsche geeignet ist. In Scharfenberg befindet sich nun der Fahrplatz des Vereins. Die Fläche ist rund 10.000 qm groß. Der reine Fahrplatz misst ca. 3200 qm. Genügend Platz für Parkfläche oder weitere Vereinsaktivitäten ist vorhanden. Allen Fahrer*innen des Vereins steht der Fahrplatz nun zum Fahrtraining zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es bei dem Fahrsportbeauftragten Jörg Hölscher.

Übrigens: Der Reit- und Fahrverein Brilon u.U e.V. bietet regelmäßig Lehrgänge für die Fahrabzeichenprüfung an. Auch hier gibts weitere Informationen von unserem Fahrsportbeauftragten Jörg Hölscher, sowie auf der Internetseite des Vereins (www.reitverein-brilon.de).

Fotocredits: privat

