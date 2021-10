Mal- und Kunstaktion noch bis zum 12. Oktober

Zum diesjährigen Weltkindertag ist in Brilon eine Kinderzeitung erschienen.

brilon-totallokal: Sie wurde Ende September an alle Haushalte verteilt. Außerdem gab es einen Stand auf dem Wochenmarkt, an dem sie auslag. Herausgeber der Kinderzeitung sind der Ortsverband Brilon der Grünen und die Briloner Bürger-Liste. Sie steht auch zum Download bereit: http://briloner-buergerliste.de/pdfs/KinderzeitungBrilon-20210918.pdf .

Am Stand gab es außerdem nicht nur eine Kinderschminkaktion, sondern die Rats- und Vorstandsmitglieder von BBL und Grünen kamen auch mit vielen Eltern und Kindern ins Gespräch. Dabei konnten sich alle Besucher des Standes dazu äußern, welche Themen für sie besonders wichtig ist.

Bei einem „Wahlomat einmal anders“ erhielten die Themen Klima und Gesundheit die meisten Stimmen, knapp dahinter folgte das Thema Bildung.

Die Kinder äußerten diese konkreten Wünsche:

L. (7 Jahre), M. (4 Jahre):

Mehr Luftfilter in städtischen Schulen

Attraktive Spielplätze

Mehr Radwege bzw. breitere Gehwege zur Fahrrad-Mitbenutzung

M. (10 Jahre):

Ein Einkaufszentrum, ein H & M

Mehr Fahrradwege

N.N. (10 Jahre):

Spielplätze, einschließlich Instandhaltung und Pflege

Schulstandort stärken, größere Attraktivität

Barrierefreiheit an Schulen

Luftfilter, dafür ausreichende elektr. Anlagen

N.N. (2 und 4 Jahre):

Mehr Spielgeräte für Kleinkinder auf den Spielplätzen

A. (13 Jahre):

Schnelle Entscheidungen und schnelles Bauen beim neuen Gymnasium in Brilon

L. (11 Jahre):

Auf dem neuen großen Kurparkspielplatz auch Spielgeräte für Kleine

Auf dem Kurparkspielplatz am Kindergarten auch Spielgeräte für Große

P (6 Jahre):

Weniger Müll am Wegrand

M. (11 Jahre):

Fahrradwege zu den Schulen (z.B. zur Engelbertschule und zum Gymnasium)

T. (9 Jahre):

Mehr für die Umwelt tun.

S. (11 Jahre):

Bubble Tea Laden, Royal Donut-Laden, H & M-Laden

E. (7 Jahre):

Gut ausgestattete Spielplätze

Möglichkeiten für Kindergeburtstage

Tanzschule für Kinder

R. (5 Jahre)

Indoor-Spielplatz

Museum, wo man selber Experimente machen kann, selbst etwas ausprobieren kann

Mit der Kinderzeitung wurde auch eine Mal- und Kunstaktion gestartet. Darin können alle Kinder und Jugendlichen ihre Vorstellungen äußern:

„Was wünscht ihr euch in der Stadt Brilon?

Wie soll Brilon in Zukunft aussehen?“

Die Bilder, Fotos, Basteleien oder Collagen können noch bis zum Dienstag, 12. Oktober, im „Bioladen am Tor“ und in der „Schatzkiste“, beide in der Derkere Straße, abgegeben werden. Alle eingereichten Werke erhalten einen kleinen Preis und werden in mehreren Schaufenstern in Brilon ausgestellt. Außerdem wird unter allen eingereichten Arbeiten als Hauptpreis ein Briloner Einkaufsgutschein über 50 Euro verlost.

