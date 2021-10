Noch freie Plätze in den Tanzangeboten der TSG Brilon

Es darf wieder getanzt werden

brilon-totallokal: Es darf wieder getanzt werden (unter der Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Bestimmungen) und dies wird auch von vielen Brilonerinnen und Brilonern genutzt. Bewegung ist nach der langen Zeit des Stillstandes wieder ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden. Und wenn die Bewegung auch noch richtig viel Spass machen soll, dann sind Sie bei der TSG Brilon genau richtig.

Die TSG Brilon, die bereits seit 25 Jahren in Brilon aktiv ist, bietet derzeit noch freie Plätze in den Anfängerkursen Paartanz (Montags ab 17.45 Uhr) und Line Dance (Mittwochs ab 18.15 Uhr) sowie Discofox (jeweils in den ungeraden Wochen, Dienstags ab 18.30 Uhr) an.

Eine Trainingseinheit dauert 60 Minuten, unter der strengen Beachtung der jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen in der Bahnhofstr. 42 in Brilon. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 €/ Person. Es sind keine speziellen Tanzschuhe erforderlich; die TSG bittet jedoch, nicht mit Straßenschuhen zu tanzen.

Nähere Auskünfte erteilt gern der 1. Vorsitzende Frank Schlag 0171 5294552 oder unter tsg-brilon.de

Quelle: Annette Brand – Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland 1996 e.V. Brilon

