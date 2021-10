POL-HSK: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Seniorin übersah beim Linksabbiegen PKW

brilon-totallokal: Eine 86-Jährige Pkw-Fahrerin aus Bestwig übersah beim Linksabbiegen aus der Straße Borghausen in die Hauptstraße einen entgegen kommenden Pkw, in dem sich 4 Personen befanden. Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, gegen 10.20 Uhr.

Die 86-Jährige Frau wurde leicht verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. In dem zweiten Pkw wurden drei Personen aus Wuppertal leicht verletzt. Sie konnten nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort entlassen werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

