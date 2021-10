Krammarkt am Donnerstag

Der Krammarkt wird in diesem Monat auf den zweiten Donnerstag verlegt.

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 14.10.2021 wird der Krammarkt, in der Zeit von 7:30 -13:00 Uhr auf dem Marktplatz abgehalten. Hier werden die Händler ein reichhaltiges Angebot an Socken, Schnürbändern, Gewürzen, Textilien, Stahlwaren, Tischdecken, Putztüchern, Keramik und vielen anderen nützlichen Gegenständen für die Besucher bereithalten.

Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie zu Hause, erholen Sie sich und besuchen den nächsten Krammarkt.

