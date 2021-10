St. Bonifatius präsentiert neues Jahresprogramm 2022

Zum Abschluss der diesjährigen Zeltkirchenzeit erschien das neue und breitgefächerte Jahresprogramm des Bildungs- und Exerzitienhauses St. Bonifatius in Winterberg-Elkeringhausen

brilon-totallokal: Winterberg-Elkeringhausen: Das Bildungsteam präsentiert einen Katalog zu insgesamt 17 Schwerpunkten, die alphabetisch geordnet von den Alltagsinseln bis zu Trauerangeboten reichen. So werden in Elkeringhausen auch künftig bewährte Kursangebote zu den bekannten Themenschwerpunkten, wie Krisen, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität usw., durchgeführt.

Um auch auf veränderte Lebensbedingungen, gesellschaftliche Entwicklungen und aktuelle Themen zu reagieren, ist auch manches anders und neu. 20 neue Kurswochenenden und -wochen finden sich in dem umfangreichen Programm wieder.

Dazu zählt zum Beispiel ein Kurs mit dem Titel „Zuflucht und Stärke“, in dem es um biblische Kraftquellen in Post-Corona-Zeiten geht oder auch ein AWBG-Kurs zur persönlichen Entwicklung, der zum Auftanken und Schätze heben mit dem Züricher Ressourcenmodell einlädt. Ein besonderes Highlight wird ein Wochenende vom 26. bis 28.08.2022 nur für Männer sein. Dazu wird am Freitagabend Skisprung-Weltmeister und Olympiasieger Martin Schmitt zu Gast sein. Weitere Workshop-Angebote unter dem Titel „Männer-Lifestyle“ bieten dabei den Rahmen für Begegnung, Nachdenken, Genießen und Entspannen.

St. Bonifatius freut sich über die neuen und ebenso bewährten Angebote des Programms und hofft für die Zukunft auf weiterhin reges Interesse an seinen vielfältigen Angeboten für Männer und Frauen, Familien, Paare und Single, junge Erwachsene und Senioren …

Das neue Jahresprogramm kann angefordert werden: Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius, Bonifatiusweg 1 – 5, 59955 Winterberg-Elkeringhausen, 02981 9273 – 0, [email protected], www.bonifatius-elkeringhausen.de

