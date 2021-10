Gesprächsabend mit Carlo Cronenberg (FDP)

brilon-totallokal: „Unter dem Thema „Wir fragen – Politiker antworten“ veranstaltet der KreislandFrauenverband Hochsauerland am Mittwoch, 27. Oktober um 19.30 Uhr in der Dorfhalle Westernbödefeld, Am Krähenberg 5 einen Gesprächsabend mit Carlo Cronenberg aus Arnsberg, Mitglied des Bundestages für die FDP.

Sich gegenseitig kennenlernen, Informationen austauschen, Verständnis wecken und sich reindenken in die Welt des Anderen – das sind die Ziele. Alle Mitglieder sowie interessierte Frauen, denen das Leben auf dem Land in unserer Region ein Anliegen ist, sind eingeladen. Fragen und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. Es gilt die 3-G-Regel.

Weitere Informationen und Anmeldungen bis zum 25. Oktober an der Kreisgeschäftsstelle, 0291-9915-14 oder [email protected].

Quelle: Maria Askemper – KreislandFrauenverband Hochsauerland

