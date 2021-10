POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Staatsanwaltschaft ordnet Rekonstruktionsgutachten an

brilon-totallokal: Am Mittwoch gegen 5:40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die K 15 aus Olsberg nach Altenbüren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Olsberger in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 27-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Rekonstruktionsgutachten angeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

