Auf den Inhalt kommt es an!

Mit Hilfe von Content-Marketing sichtbar werden

brilon-totallokal: Um bei Google sichtbar zu sein und von der Zielgruppe wahrgenommen zu werden, reicht es in der modernen Online-Kommunikation längst nicht mehr aus, einfach nur Werbung zu schalten. Content-Marketing hilft nachhaltig mit seiner Zielgruppe zu kommunizieren und mit kreativen und relevanten Inhalten zu überzeugen.

Ein neues Intensivtraining des IHK-Bildungsinstituts Arnsberg am 17. November versetzt die Anwender bereits während des Workshops in die Lage, eine eigene Content-Strategie aufzubauen und diese in der täglichen Marketingarbeit anzuwenden.

Die Teilnehmer formulieren ihre Botschaft und finden ihre eigene Geschichte, die sie mit einer packenden Bildsprache, faszinierenden Texten sowie anregenden Inhalten erzählen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut (Ansprechpartnerin: Nicole Schnitker), Lippertor 1, 59555 Lippstadt, Tel. 0 29 41 97 47 546 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de .

