Brilon bewegt – das Laufprojekt

brilon-totallokal: Der Firmenlauf der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten wurde in diesem Jahr coronabedingt in der schönen Natur in Brilon-Petersborn erfolgreich durchgeführt. Zu diesem Event musste natürlich die Strecke vermessen werden. Um das Laufgebiet am Wasserbehälter wurden 5km DLV-vermessen und mit einem Zeitnahmesystem pro Kilometer versehen.

Unter dem Motto „Brilon bewegt“ kann dieses Mess-System noch bis Ende Oktober genutzt werden. Die Zeitnahme erfolgt ganz einfach per Handy über die kostenlose App „mein Lauf“, erhältlich über die Seite www.meinlauf.run und in den App Stores.

Hat man diese im Vorfeld einmal heruntergeladen und sich über die App oder die Homepage registriert, braucht man sie nur noch kurz vor dem Startbereich der Laufstrecke zu öffnen, den Start zu aktivieren und sich mit eingeschaltetem Bluetooth und entsprechender Handylautstärke dem Startpunkt zu nähern.

Das Handy gibt das Startsignal zum Lauf, und ab diesem Punkt wird die Zeit gemessen.

Der Clou ist die automatische Zeitnahme auf einer festgelegten Strecke. Nur die Startbereitschaft muss signalisiert werden.

Bei jedem Messpunkt pro Kilometer wird die Zwischenzeit gemessen. Am Ziel bei Kilometer 5 wird wieder ein Signalton gesendet und die Zeit automatisch gestoppt.

Diese kann über die App unter www.meinlauf.run in einem persönlichen Bereich abgespeichert werden. Somit hat jeder die Möglichkeit, seinen Trainingsfortschritt zu verfolgen oder sich mit anderen zu messen.

Am Sonntag, 17. Oktober, findet einmalig ein Lauftreff mit Betreuung rund um das Laufprojekt vor Ort zwischen 13.00 und 16.00 Uhr statt.

Das Laufprojekt bis Ende Oktober ist eine Initiative der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Firma Egger Holzwerkstoffe, der Stadtwerke Brilon, der Firma Rembe Safty + Control, dem Gesundheitsnetzwerk Praenet und meinLauf/Teamsoft-Sportzeit.

Jeder ist eingeladen, die Strecke am Wasserbehälter in Petersborn an diesem oder jedem anderen Tag bis Ende Oktober zu testen und für Trainingsläufe zu nutzen.

