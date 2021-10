EU-Kommission vergibt 60.000 Travel-Pässe an junge Europäer: Aktuelle Bewerbungsrunde bis zum 26. Oktober, 12.00 Uhr

Peter Liese: Mitmachen lohnt sich

brilon-totallokal: Eine Reise quer durch unseren vielfältigen Kontinent: die Europäische Kommission vergibt im Rahmen von DiscoverEU kostenlose Interrail-Tickets an 60.000 Europäerinnen und Europäer im Alter von 18 bis 20 Jahren. Interessenten können sich bis zum 26. Oktober, 12.00 Uhr, bewerben. Darauf machte jetzt der heimische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese aufmerksam und will alle jungen Südwestfalen motivieren, an der Aktion teilzunehmen und unschätzbare Lebenserfahrungen zu sammeln: „Als junger Erwachsener habe ich selber die Möglichkeit genutzt, Europa mit dem Interrail-Ticket zu entdecken. Die Begegnungen mit verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Ländern Europas sind für mich bis heute unbezahlbare Erfahrungen. DiscoverEU bringt jungen Menschen den kulturellen Reichtum und die Vielfalt Europas näher. Das ist, was Europa ausmacht“.

1983 hat Peter Liese selber eine Bahnreise durch Europa gemacht und unterwegs viele Jugendliche aus anderen Ländern kennengelernt. Daran denkt er auch heute noch gerne zurück. „DiscoverEU ist ein tolles Projekt für junge Europäerinnen und Europäer aus Südwestfalen und dem Hochstift. Wer zwischen 18 und 20 Jahren alt ist, kann bei einem Multiple-Choice-Quiz über die EU ein Interrail-Ticket gewinnen. Von März 2022 bis Februar 2023 kann man damit 30 Tage durch Europa reisen, neue Länder entdecken und einzigartige Erinnerungen sammeln“, so Liese.

Wer nicht alleine reisen will, kann sich auch gleich in einer Gruppe mit Freunden bewerben. Jetzt mitmachen unter: https://europa.eu/youth/discovereu_de. Peter Liese wünscht allen Teilnehmer aus Südwestfalen viel Glück.

