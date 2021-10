Stellenangebot: Starkes Team sucht Verstärkung – Restaurant Avocado in Olsberg

Sie haben Freude am Service im Restaurant, Freude am Umgang mit Menschen verschiedener Kulturen und sind stets gut gelaunt, auch in spontan stressigen Situationen. Sie haben ein gepflegtes, freundliches und sicheres Auftreten.

Sie sind motiviert und engagiert, stets hilfsbereit und flexibel sowie zuverlässig und belastbar. Sie arbeiten selbstständig, teamorientiert und haben das Talent andere für etwas zu begeistern.

Dann sind Sie richtig bei uns und senden Ihre Bewerbungsunterlagen … oder einfach anrufen und Gesprächstermin / Besichtigungstermin vereinbaren …

Lernen Sie uns kennen: Info Hotline 02962-979.777 oder schreiben Sie uns an [email protected]

Restaurant Avocado Olsberg, Mühlenufer 4a, 59939 Olsberg / Restaurant Tel.: 02962- 9797-0

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!