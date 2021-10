Achtung hier kommt ein PROJEKT! Erfolgreich planen und durchführen!

Alles was man wissen muss

brilon-totallokal: „Alles, was Sie wissen müssen und benötigen, damit Sie Projekte erfolgreich planen und durchführen können“, erfahren Projektmanager im zweitägigen Training des IHK-Bildungsinstituts am 18. und 19. November in Arnsberg – so das Versprechen des Instituts.

Nach dem Besuch sind die Teilnehmer in der Lage mit Projektaufträgen umzugehen, den Projektablauf zu strukturieren, Ziele und Rahmenbedingungen festzulegen und deren Auswirkungen zu beurteilen, Aufgaben und Rollen der Projektbeteiligten zu erkennen, deren Zusammenarbeit zu fördern sowie die Projektdurchführung zu planen und zu steuern. Sie erfahren, wie sie alle von Standardstrukturen und Vorgehensweisen abweichenden komplexen Aufgaben zielgerichtet und teamorientiert planen, umsetzen, steuern, verfolgen und erfolgreich beenden.

Wer sich davon überzeugen möchte, kann sich informieren über Roman Bohle, Telefon 02941/97 47 520 oder über die Homepage anmelden: www.ihk-bildungsinstitut.de.

Quelle: IHK-Bildungsinstituts / Bild: AdobeStock 436873952

