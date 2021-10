Brand in der Schule Altenbüren

In einem Abstellraum waren Elektrokabel in Brand geraten

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Montagnachmittag einen Brand in der Schule in Altenbüren (Teilstandort der Roman-Herzog-Schule des HSK) gelöscht. Dort waren in einem Abstellraum Elektrokabel in Brand geraten. Der Schulhausmeister hatte bei einem Kontrollgang einen verrauchten Flur festgestellt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der Ferien findet derzeit kein Unterricht statt.

Der Entstehungsbrand konnte von der Löschgruppe Altenbüren unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der Brandraum wurde dann ausgeräumt. Weitere Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Zum Abschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die Löschgruppen Altenbüren und der Löschzug Brilon waren mit 24 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Bild: Archivbild der Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon