Von der Adresse zum Gespräch

Strategische Akquisition leichtgemacht

brilon-totallokal: Vertrieblern, die ihre Akquisitionsleistung nachhaltig verbessern wollen, hilft das IHK-Bildungsinstitut jetzt auf die Sprünge. Darum geht es: Erfolgreiche Akquisiteure sind gesuchte und wertvolle Mitarbeiter für jedes Unternehmen. Sie beeinflussen den wirtschaftlichen Erfolg durch ihren eigenen Erfolg. Doch nicht jeder kann auch gut verkaufen. Die entscheidende Frage ist: Was zeichnet sehr erfolgreiche Akquisiteure aus?

Diese Frage wird in einem eintägigen Training am 18. November in Lippstadt nachgegangen. Bestandteile des Seminars sind sowohl das Erarbeiten der verschiedenen Phasen des Akquisitionsgespräches (Bedarfsermittlung, Beratung, Abschlussorientierung, etc.), als auch das Entwickeln einer gewissen Sensitivität: „Welcher Kunde/Ansprechpartner braucht welche Art der Beratung?“. Gleichzeitig soll ein „Standing“ erarbeitet werden, mit dem eine klare Empfehlung für ein bestimmte(s) Dienstleistung/Produkt ausgesprochen wird, sowie die Kompetenz, Akquisitionsgespräche gekonnt zu führen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHKBildungsinstitut Hellweg-Sauerland, Ansprechpartnerin: Carina Ostkamp, Tel.: 02941/97 47 520 erfragt oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de eingesehen werden.

