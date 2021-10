Kulibri e.V. präsentiert : Samstag, 30. Oktober 2021 20.00 Uhr Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon Rene Sydow „Heimsuchung“

René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim.

brilon-totallokal: Sein viertes Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden. Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „HeimSuchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit. Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend lustig geworden?

Diese Veranstaltung war ursprünglich für 2020 geplant. Alle Abokarten aus 2020 sind für diesen Abend weiterhin gültig!

Restkarten gibt es bei:

• www.ticket-regional.de/kulibri

• bei BWT Brilon in der Derkeren Straße

• oder an der Abendkasse

Quelle: Peter Schmidt – Kulibri e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon