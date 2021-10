NRW – Vizemeister im Tanzsport kommt aus Olsberg

Ehepaar Fuchs auf dem Siegertreppchen

brilon-totallokal: Am Sonntag, 17.10.2021, fanden in Dortmund die Landesmeisterschaften in den Standardtänzen der Senioren III – Klassen (ab 55 Jahre) statt. Auch der TSC Olsberg e.V. schickte zwei Newcomer-Paare an den Start – Hubertus und Elisabeth Gördes sowie Dr. Rüdiger und Delia Fuchs.

Tatkräftig unterstützt von über 20 mitgereisten Schlachtenbummler des TSC Olsberg konnten beide Paare, bei ihrem überhaupt ersten Tanzturnier, das 7-köpfige Wertungsgericht überzeugen und qualifizierten sich problemlos für das Finale.

Hier ertanzten sich die Ostwiger, Elisabeth und Hubertus Gördes, einen hervorragenden 4. Platz.

Das Ehepaar Fuchs konnte sogar auf das Siegerpodest tanzen. Mit einer überzeugenden Leistung holten sich die Niedersfelder mit der Silbermedaille den Vize-Meistertitel nach Olsberg!

Bild: Erfolgreiche TSC Paare: Dr. Rüdiger und Delia Fuchs (1. von links) – Vize-Meister, Hubertus und Elisabeth Gördes Platz 4 (2.Paar von rechts),

Fotocredits: privat

Quelle: Stefan Eifler – TSC Olsberg e.V.

