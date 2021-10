140 Preise und noch viel mehr Gewinner mit dem Lions-Adventskalender

„Gutes tun und gewinnen“ – dieses Motto ist beim Lions-Adventskalender Programm

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Für viele Menschen in Olsberg und Bestwig gehört er mittlerweile zur Vorweihnachtszeit wie Spekulatius oder Lebkuchen: Der Adventskalender des Lions Clubs Olsberg-Bestwig macht jede Menge Menschen zu Gewinnern – entweder, weil sie einen der rund 140 Preise gewonnen haben, oder aber, weil sie sich über eine Förderung freuen können, mit denen der Lions Club soziale, caritative, kulturelle oder Bildungsprojekte vor allem für junge Menschen unterstützt.

Auch in diesem Jahr haben die heimischen Lions wieder ihren beliebten Adventskalender aufgelegt. Hinter den 24 „Kläppchen“ warten rund 140 hochkarätige Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro auf neue Besitzerinnen und Besitzer – und sie können sich damit auf eine „Bescherung der besonderen Art“ bereits vor dem Weihnachtsfest freuen.

Und stets 100 Prozent beträgt die Gewinn-Chance für die Kinder und Jugendlichen, die der Lions Club mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender unterstützen kann. Zum Beispiel über das Programm „Klasse 2000“ an den Grundschulen in Olsberg und Bestwig. „Mit ihm erfahren die Kinder eine besondere Förderung in den Bereichen Gesundheit, Bewegungsunterstützung, Suchtvorbeugung und Soziale Kompetenz“, erläutert Club-Präsident Rainer Müller. Aber auch andere Aktivitäten von Vereinen, Organisationen und Institutionen, die sich im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit – in der Region und weltweit – engagieren, fördert der heimische Lions-Club.

Mittlerweile sei der Adventskalender des Lions Clubs Olsberg-Bestwig für viele Familien und Freunde zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit geworden, weiß Rainer Müller. Immer wieder werde man am Lions-Stand angesprochen, dass die Leute auf „ihren“ Kalender regelrecht warten – „und wenn man sieht, welche Freude die Menschen am Adventskalender haben, dann macht das auch unseren Clubmitgliedern richtig Spaß.“ Gestaltet wurde der Adventskalender wie bereits in den Vorjahren von Ulrike Schmidt mit einem wunderschönen Winter-Motiv.

„Gutes tun und gewinnen“ – dieses Motto ist beim Lions-Adventskalender Programm. Das Prinzip ist einfach: Ab dem 1. Dezember werden die Gewinn-Nummern in Westfalenpost und Westfälischer Rundschau, im Sauerlandkurier sowie unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet bekannt gegeben. Ist diese Nummer mit der aufgedruckten Ziffer auf der Vorderseite des Kalenders identisch, hat dessen Besitzer gewonnen. Hauptpreise sind diesmal ein Einkaufsgutschein über 500 Euro und ein hochwertiger Sitzhocker.

Zu haben ist der Adventskalender des Lions Clubs Olsberg-Bestwig von Samstag, 30. Oktober, bis Samstag, 27. November, am HIT-Markt in Olsberg – und zwar immer freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. In Bestwig wird der Lions-Adventskalender am neuen Rewe-Markt in Borghausen verkauft – nach dessen Eröffnung an den Samstagen 20. und 27. November jeweils von 9 bis 13 Uhr. Gekauft werden kann der Lions-Adventskalender zudem ab dem 2. November stets in der Geschäftsstelle der Sparkasse Hochsauerland in Bigge, im Abteiladen, der Kleinen Galerie, der Fleischerei Funke-Schnorbus sowie den Praxen Dr. Juliane Wunderlich und Simone Pekar. In Bestwig ist der Adventskalender in der Apotheke Nieder, bei der Bäckerei Köster in Ostwig und im Edeka-Markt Gerlach erhältlich.

Der Kalender kostet wie in den Vorjahren fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet.

Bild: Den beliebten Lions-Adventskalender präsentiert Club-Präsident Rainer Müller – den Erlös aus dem Kalenderverkauf stiften die heimischen Lions für die Kinder- und Jugendförderung in der Region.

Fotocredits: Lions Club Olsberg-Bestwig

Quelle:Lions Club Olsberg-Bestwig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon