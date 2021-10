Einladung zur Schützenabrechnung

Sonntag, 31. Oktober 2021 18:00 Uhr Schützenhalle Wülfte

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte lädt alle Schützenbrüder am Sonntag, 31.10.2021 um 18:00 Uhr, zur diesjährigen Schützenabrechnung in die Schützenhalle ein. Die Versammlung wird unter den Bedingungen der aktuellen CoronaSchVO (3G-Regelung) in unserer Schützenhalle durchgeführt. Nach der Präsentation der Zahlen des vergangenen Jahres soll der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein fortgesetzt werden.

Quelle: Christian Göke – Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

