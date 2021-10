Online-Kompakt-Training für Immobilienverwalter

Weiterbildung im Rahmen von §34c der Gewerbeordnung

brilon-totallokal: Wie werden die Betriebskosten berechnet? Wie geht Instandhaltung und barrierearme Modernisierung vonstatten? Wie funktioniert Konfliktmanagement in der WEG-Verwaltung? Was gibt es in Sachen Mietrecht und Rechtsprechung zu beachten?

All diese Fragen werden im Online-Training des IHK-Bildungsinstituts am 22. November aufgezeigt und detailliert erklärt.

Mitarbeiter in der Immobilienbranche oder Vermieter von eigenen oder fremden Immobilien mit wenig Vorkenntnissen, können sich über die Homepage des Instituts anmelden – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder sich an Erika Breil wenden. Telefon: 02931/878 221, E-Mail: [email protected]

Quelle: IHK-Bildungsinstitut / Bild: AdobeStock 127968213

