Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: Die Strichmännchen-Technik eine einfache und hochwirksame Methode zur emotionalen Selbstheilung und kann dabei helfen, belastende Beziehungen und Situationen zu klären. In diesem Workshop erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Wirkungsweise der Methode und können diese selbst anwenden. Der Kurs findet am Freitag, dem 29. Oktober, von 19:00 bis 20:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

