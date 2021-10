Spannende Schreibwerkstatt für Kinder in der Stadtbücherei Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: Sieben sprachbegeisterte Teilnehmerinnen zwischen 9 und 12 Jahren haben in der zweiten Herbstferienwoche in der Stadtbücherei Olsberg ihre Kreativität in einer Schreibwerkstatt mit Beatrix Schulte ausgelebt. Der Schreibkurs für Kinder stand unter dem Motto „Über Helden und Schurken!“.

Dabei sind im Laufe der Woche viele tolle und phantasievolle Texte entstanden. Leider musste pandemiebedingt die große Abschlussfeier, auf der die Kinder ihre Texte einem größeren Publikum vorstellen wollten, ausfallen. „Stattdessen hat die Stadtbücherei aus Texten und Fotos der Teilnehmerinnen einen Film erstellt, der auf dem großen TVBildschirm in der Bücherei täglich wiederholt gezeigt wird und damit die Werke der Kinder einem großen Publikum dauerhaft zugänglich macht“, erläutert Bücherei-Leiterin Petra Böhler-Winterberg: „Zusätzlich haben die Kinder ihre Texte kreativ auf eine schöne Lichterkette drapiert, die im Kinderbereich der Stadtbücherei aushängt.“ Alle Interessierten sind herzlich in die Bücherei eingeladen, um sich die so entstandenen Texte und Bilder vor Ort in Ruhe anzusehen.

Beatrix Schulte, Referentin der Schreibwerkstatt, ist Autorin von Sachbüchern und hat Philosophie und Pädagogik an der Universität zu Köln studiert. Sie betreibt einen Blog „Meine Schreibbar“, gibt Schreibkurse für Erwachsene und Kinder und macht in ihren kurzweiligen Seminaren Mut zum Schreiben und Lust aufs Lesen.

Ohne finanzielle Unterstützung könnte die Stadtbücherei Olsberg ein solches Projekt nicht durchführen. Diese Werkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW und des Verbandes der Bibliotheken des Landes NRW. SchreibLand NRW schafft hier eine Plattform für Kinder und Jugendliche, die mit Sprache spielen und Kreatives Schreiben „trainieren“ möchten. Die Bibliotheken als erste Anlaufstellen für Lese- und Schreibbegeisterte spielen dabei eine zentrale Rolle.

Bild: „Über Helden und Schurken!“: Gemeinsam mit Refentin Beatrix Schulte erlebten die Teilnehmerinnen eine spannende Schreibwerkstatt in der Stadtbücherei Olsberg.

Fotocredits: Stadtbücherei Olsberg

Quelle: Stadtbücherei Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon