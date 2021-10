ONE TAPE Sänger Mathis gewinnt die zweite goldene Ananas im World Wide Wohnzimmer

Briloner ist Gast in der 175. XXL Ausgabe der Quiz-Show „Erkennst Du den Song?“

brilon-totallokal: Das Format World Wide Wohnzimmer ist die erfolgreichste YouTube-Late-Night-Show Deutschlands. Hier begrüßen die Zwillinge Benni und Dennis Wolter regelmäßig prominente Persönlichkeiten wie Lena Meyer-Landrut oder Karl Lauterbach. Zur 175. Folge von „Erkennst DU den Song?“ gab es ein XXL-Special mit den kultigsten Wildcardern, drei spannenden Raterunden und einem atemberaubenden Kampf um die goldene Ananas. Diese wurde am Ende bereits zum zweiten Mal vom Briloner Musiker Mathis Kaup gewonnen. Im Hochsauerland ist Mathis als Sänger der Rockband ONE TAPE bekannt, die gerade ihren neuen Song „Sag mir, dass das nur ein Traum ist“ auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht hab. Da ist ein Abstecher in eines der aktuell angesagtesten Jugendformate auf YouTube eine passende Promotion.

Das World Wide Wohnzimmer wird von der TWIN.TV GmbH im Auftrag des Hessischen Rundfunks produziert und hat über 1,3 Millionen Abonennten auf YouTube.

