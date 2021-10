Achtung! Erwerb des Hubertalers letztmalig am Freitag bei „Brilon bei Nacht“ möglich

Nach nur drei Verkaufstagen ist der größte Teil der neuen Auflage des Briloner Gutscheinprogramms schon wieder vergriffen

brilon-totallokal: Die letzten Hubertaler werden am Freitag, 29.10.2021 ab 18 Uhr im Zuge der Veranstaltung „Brilon bei Nacht“ auf der Rathaustreppe veräußert. Der zunächst angedachte Verkauf am Mittwoch, 27.10.2021 entfällt damit. Über das Dienstleistungsportal und telefonisch können ab sofort keine Gutscheine mehr bestellt werden. Das Restkontingent wird ausschließlich am Freitag im Direktverkauf veräußert.

Die Stadt Brilon bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die bereits Hubertaler erworben haben, um Zurückhaltung hinsichtlich des Erwerbs weiterer Gutscheine. Pro Person ist der Erwerb von 10 Gutscheinen angedacht , damit allen Hubertalerinteressierten die Gelegenheit zum Erwerb gegeben werden kann.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

