Erleuchte Brilon bei Nacht mit deiner eigenen Laterne

Bastelaktion im Museum Haus Hövener am 29. Oktober

brilon-totallokal: Am Freitag, 29. Oktober 2021 ist auch das Museum am Marktplatz bis in die Nacht geöffnet. Kinder können sich schon jetzt im Museum anmelden und an dem Abend ihre eigene Briloner Museumslaterne zu basteln. Mit Esel oder Dino, gruselig oder einfach kunterbunt, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! In jedem Fall sind die Laternen ein wirkliches Highlight, wenn sie die Nacht erleuchten. Elektrische Laternenstäbe können gerne mitgebracht werden. Schon ab 17 Uhr geht es los. Für nur 5 Euro sind kleine und größere Bastler im Museum mit dabei. Natürlich kann dabei auch der Dinosaurier Iguanodon besucht werden. Der Museumsshop hat selbstverständlich auch wieder geöffnet. Dort findet man Briloner Souvenirs für die ganze Familie.

Anmelden kann man sich im Museum Haus Hövener unter 02961 963 99 01 oder per E-Mail ([email protected]). Ein 3G-Nachweis ist für Erwachsene erforderlich.

Quelle: Carsten Schlömer – Museum Haus Hövener

