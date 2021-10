POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

brilon-totallokal: Am Sonntag, 24.10.2021, kam es gegen 15:15 Uhr im Kreuzungsbereich der L870 und L913 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 66jähriger Borchener befuhr die L913 aus Richtung Thülen und beabsichtigte die L870 zu überqueren. An der Kreuzung hielt er zunächst an und fuhr anschließend weiter in Richtung Gudenhagen. Ein 56jähriger Motorradfahrer aus Paderborn befuhr zur selben Zeit die L870 aus Fahrtrichtung Hoppecke. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der vorfahrtberechtigte Kradfahrer und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Brilon gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

