POL-HSK: Pfanddiebstahl

Über 100 leeren Pfandflaschen gestohlen

brilon-totallokal: Aus dem Lager eines Getränkeladens an der Keffelker Straße entwendeten drei unbekannte Täter am Freitag einen Sack mit über 100 leeren Pfandflaschen. Die Tat geschah gegen 13 Uhr. Zeugen beobachteten die drei Männer. Diese werden wie folgt beschrieben: Zwei Täter waren etwa 18 bis 22 Jahre alt. Sie hatten helle Haare, waren etwa 1,75 Meter groß sowie sportlich gekleidet. Ein Täter trug eine Brille. Der dritte Täter war etwa 25 bis 28 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und einen Bartansatz. Zudem war er mit einer Jeanshose bekleidet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

