Baby- Führung durch die Sonderausstellung „Im Westen viel Neues“ im Sauerland-Museum Arnsberg

Am 3. November von 10 bis 11 Uhr, findet eine Baby-Führung statt

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 3. November von 10 bis 11 Uhr, findet eine Baby-Führung statt, bei der junge Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern, mit Tragetuch oder Kinderwagen, die neue Expressionismus-Ausstellung „Im Westen viel Neues“ erkunden. Wer während der Führung eine kleine Pause benötigt, kann sich in einen reservierten Raum zurückziehen.

Den Besuchern wird in der Ausstellung „Im Westen viel Neues. Facetten des rheinisch-westfälischen Expressionismus“ das Besondere des Expressionismus anschaulich näher gebracht: Die Kunst beschränkte sich nicht mehr auf Papier und Leinwand, sondern fand ebenfalls Ausdruck in Alltagsobjekten, Möbeln, Architektur und Lyrik.

Etwa 160 Exponate bekannter und unbekannter Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Biografien werden in Arnsberg gezeigt. Darunter befinden sich Wiederentdeckungen wie Amely Dannemann oder Marianne Ahlfeld-Heymann. Künstler wie Fifi Kreutzer, Trude Brück, Curt Lahs, Aloys Röhr oder Will Lammert stehen neben Heinrich Campendonk, Wilhelm Morgner, Hermann Stenner, August Macke oder Peter August Böckstiegel.

Die Ausstellungsführung kostet für Erwachsene 8,50 Euro inklusive Eintritt. Bei der Teilnahme an einer Führung gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

