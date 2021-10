Großer Schützenball zum Patronatsfest des Hl. Hubertus in der Schützenhalle Brilon

Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon lädt am 06.11.2021 um 19.00 Uhr alle Schützenbrüder mit ihren Damen sowie die ganze Bevölkerung aus nah und fern zum großen Schützenball in ihre Schützenhalle ein.

brilon-totallokal: Der Schützenball findet anlässlich des Patronatsfestes des Hl. Hubertus statt, welches ebenfalls am 06.11.2021 mit einer Hl. Messe um 17.00 Uhr in der Propsteikirche gefeiert wird.

Um 19.15 Uhr werden zunächst langjährige, treue Mitglieder sowie verdiente Vorstandsmitglieder geehrt, bevor der Schützenball beginnt. Als Festmusik spielt die Big Band der „Original Hochsauerländer“ aus Hoppecke auf. Um das leibliche Wohl kümmert sich „Dreyers Menü- und Buffetservice“ aus Olsberg und an der Theke gibt es leckere, kühle Getränke. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Tischreservierungen sind per E-Mail an „[email protected]“ möglich.

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen. Einlass kann nur Personen gewährt werden, die nachweislich vollständig gegen das Virus SARS-CoV-2 (Corona) geimpft oder nach einer Infektion nachweislich genesen sind. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit mit einem max. 48 Stunden alten PCR-Test Zutritt zu erhalten.

Der Vorstand der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon freut sich darauf, endlich wieder Schützenbrüder und Gäste in der Schützenhalle begrüßen zu können!

