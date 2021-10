Noch freie Plätze im Interkulturellen Chor

Die Musikschule Hochsauerlandkreis startet im Oktober in Kooperation mit Fatih Türk Gücü wieder das Projekt „Interkultureller Chor“

brilon-totallokal: Der Chor, der bereits im September 2019 hoffnungsvoll und mit viel Motivation mit 20 deutschen und türkischen Sängerinnen und Sängern gegründet wurde, pausiert aufgrund von Corona seit März 2020.

„Wir freuen uns jetzt schon, unsere wundervolle musikalische Reise, die Brücken schlägt und Menschen verbindet, wiederaufzunehmen“, so Dilek Gecer, Gesangspädagogin des Chores. Folgende Termine sind bis Ende des Jahres fest: Die erste Probe wird am Samstag, den 30. Oktober, 14 bis 16 Uhr, in der Musikschule in Meschede stattfinden (Schützenstraße 8 in 59872 Meschede).

Danach geht es jeweils freitagsabends von 17:30 Uhr bis 19 Uhr in der Musikschule Meschede im 14-tägigen Rhythmus weiter und zwar: 12. November, 26. November und 10. Dezember.

