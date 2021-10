Sekundarschule Olsberg-Bestwig lädt zu Informationsabend ein

Die Entscheidung über die zukünftige Schulform steht an

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Mit dem Ende dieses Schuljahres steht für die jetzigen Viertklässler der Grundschulen der Wechsel zu einer weiterführenden Schule an – und damit die Entscheidung über die zukünftige Schulform.

Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig lädt alle Eltern und Erziehungsberechtigten der jetzigen Klasse 4 zu einem Informationsabend am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr an den Standort Olsberg der Sekundarschule (Am Schwesternheim 5, Olsberg) ein. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister der Stadt Olsberg, Wolfgang Fischer, und dem Schulleiter, Michael Aufmkolk, besteht die Gelegenheit, sich über die Unterrichtsangebote zu informieren und sich das Schulgebäude anzusehen.

Alle interessierten Eltern sind willkommen; es gilt die 3-G-Regel.

