Der Lions-Adventskalender ist da

Traditionell zum verkaufsoffenen Abend „Brilon bei Nacht“ startet der Lionsclub Brilon-Marsberg den Verkauf seines alljährlichen Adventskalenders.

brilon-totallokal: Insgesamt gibt es 187 Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu gewinnen. Hauptpreise sind zwei Geldgutscheine über je 500 Euro, aber auch Fussballtickets und Einkaufs-und Verzehrgutscheine sind dabei. Der Kalender kostet 5 Euro und wird heute Abend im Lions-Verkaufsstand in der Briloner Fußgängerzone verkauft. Weiterhin gibt es ihn in Brilon und Marsberg samstags auf den Wochenmärkten, in den Sparkassen und Volksbanken sowie mehreren Geschäften.

Der Erlös fließt wie immer in Kinder-und Jugendprojekte in Brilon und Marsberg.

