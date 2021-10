„Musik am Mittwoch“ mit dem Blockflötenorchester „Vierjahreszeiten“

Das Team von Brilon Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Briloner Stadtkirche ein.

brilon-totallokal: In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit. Am Mittwoch, 03.11.2021 um 19.00 Uhr ist das Blockflötenorchester „Vierjahreszeiten“ erneut mit musikalischen Highlights in der evangelischen Kirche zu Gast. Dieses Mal gibt es zwei musikalische Blöcke: im ersten Teil erklingen klassische Werke von Telemann, Bach, Beethoven und Grieg, im zweiten Teil werden die Zuhörenden mitgenommen in den Bereich der modernen Musik. Dabei sind u.a. das berühmte Stück „Can you feel the love tonight“ von Elton John, „The Rose“ von Amanda McBroom und die „Hallam Suite“ von Colin Hand zu hören. Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich mit einem 3-G-Nachweis zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen.

Im Anschluss an das Konzert gibt es die Möglichkeit, den Orchestermitgliedern Fragen zum Orchester allgemein und zu den Instrumenten zu stellen!

Fototitel: Die Evangelische Stadtkirche Brilon

Fotorecht: Brilon Kultour

Quelle: BWT-Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon