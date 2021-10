Der Gewerbeverein „Prima Brilon“ lud zu „Brilon bei Nacht“ und viele kamen

„Brilon bei Nacht“ – ein toller Erfolg

brilon-totallokal: Der Gewerbeverein „Prima Brilon“ lud ein zu „Brilon bei Nacht“ und Viele aus Nah und Fern kamen in unser schönes Brilon.

Alle Besucher erlebten einen herrlichen milden frühherbstlichen Abend mit viel Musik, Attraktionen, gutem Essen und vorweihnachtlichem Shoppen. Eine Wohltat für die Seele. Wieder einmal hat Brilon gezeigt das es ein fast magischer Anziehungspunkt in unserem schönen Sauerland ist. Die Illuminationen tauchten unsere schöne Altstadt dabei in ein faszinierendes fast magisch anmutendes Lichtermeer. In dieser herrlichen Atmosfäre war es ein Genuß sich mit der dargebotenen Leckereien zu verwöhnen oder die ersten Weihnachtsgeschenke zu erwerben.

Fazit: „Brilon bei Nacht“ war wieder einmal eine rud herum gelungene Aktion von „Prima Brilon“

Hier ein Paar Bilder der Veranstaltung

Die Veranstaltung fand natürlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt

Fotocredits: hdj-lange

Quelle: hdj-lange

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon