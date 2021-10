Kürbiswoche im Kindergarten Rösenbeck

Die Woche vor Halloween stand für die Kinder in Rösenbeck ganz unter dem Motto „Kürbis“

brilon-totallokal: Rösenbeck: So wurden nicht nur fleißig Kürbisse ausgeschnitten, um die Eingangstür zu verschönern, sondern die Kinder schnitzten in Kleingruppen an vier Nachmittagen zusammen mit einem Elternteil einen Kürbis. Dieser konnte zu Hause vor die eigene Haustür gestellt werden. Die Eltern und Kinder genossen wieder gemeinsam Zeit im Kindergarten verbringen zu können und erfreuten sich an den phantasievollen und einzigartigen Kürbisgesichtern.

Die Mittagskinder erwartete in dieser Woche zum Mittagsessen ein leckeres Kürbisgericht. Besonders lecker waren die selbst gerösteten Kürbiskerne, welche vom Kürbisschnitzen aufgehoben wurden. Aus den übrigen Kernen werden nächstes Jahr wieder neue Kürbispflanzen gezüchtet.

Mit einer Kürbissuppe für alle Kinder und dem Lied „Kürbisschnitzen“, welches uns durch die Woche begleitet hat, endete am Freitag unsere Kürbiswoche.

Text und Bild Quelle: Kindergarten Rösenbeck – Carina Steffen

