Music Factory Sauerland singt im Radio

„Musik aus dem Sauerland“ im Lokalfunk

brilon-totallokal: Wenn am Sonntag, 31. Oktober, um 19 Uhr die „Musik aus dem Sauerland“ im Lokalfunk läuft, dürften die 50 Mädchen und Frauen der Music Factory Sauerland ganz Ohr sein. Die HochSauerlandWelle hat die Musik-Fabrik im Rahmen der Projekte „Schalt ein! Sing mit!“, gefördert von der Bundesregierung für Kultur und Medien, und „Chöre im HSK trotz Corona“, gefördert von der Medienanstalt NRW, besucht. Chorleiterin Marie Becker aus Meschede zeigt, was ihre „Ladies“ so drauf haben. Leonie, Sophie und Hannah berichten, wie sie die chorlose Corona-Zeit überbrücken konnten. Das erste Konzert nach Corona präsentiert der Chor – dem auch Jungen beitreten können – am 7. November um 16 Uhr in der Aula der Sekundarschule Olsberg.

Neben dem modernen Repertoire der Music Factory mit Liedern wie „99 Luftballons“ oder „80 Millionen“ gibt es in der Sendung auch wieder klassische Volkslieder zum Mitsingen. Die Mitsingtexte, einen genauen Sendeplan, die beiden vorherigen Sing mit!- Sendungen und Informationen zum Empfang gibt es auf hochsauerlandwelle.com. Ab Ende der kommenden Woche wird die Sendung dann auch wieder in der Mediathek von NRWison zu hören sein.

Fotos: Die Music Factory Sauerland in der Aula der Sekundarschule Olsberg.

