Carnevals-Gesellschaft-Hoppecke ernennt neue Ehrenmitglieder

Am 29.10.2021 fand die ordentliche Generalversammlung der CGH statt

brilon-totallokal: Hoppecke: Neben Änderungen einzelner Vorstandsposten wurden Sabine Biederbeck und Stephan Schmidt als Ehrenmitglieder der CGH ernannt. Sabine, die früher selbst das Tanzbein geschwungen hat und Trainerin war, gehörte dem Vorstand an und unterstützt den Verein mit ihren kreativen Ideen. Außerdem ist Sabine der Wächter der heiligen Hallen des Vereins und sorgt dafür, dass Alles am richtigen Platz aufbewahrt wird. Stephan unterstützt den Verein durch sein Schreiben von Prinzenreden und Texten jeglicher Art. So hat er auch für die Vereinschronik viele Texte verfasst. Des Weiteren ist er Mitglied der Senatoren und hat auch auf der Hoppecker Bühne aktiv die Feste mitgestaltet.

Die CGH begrüßt die neuen Vorstandsmitglieder Mathis Bertz (2. Kassierer), Michelle Schwarz (Jugendvertreterin) und Sophie Schmidt (Jugendvertreterin) und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Am 07.11.2021 gibt es ab 11:11 Uhr auf dem Vorplatz Proberaum/ Alte Schule ein Kartoffelbraten light mit leckeren Reibeplätzchen, Bratwurst, Glühwein und kalten Getränken.

Schon jetzt können Karnevalsbegeisterte und Interessierte sich folgende Termine vormerken.



22.01.2022 Büttenfe st der CGH



24.02.2022 29. Tanzturnier auf Weiberfastnacht



27.02.2022 Kinderkarneval



Alle Veranstaltungen finden in der Schützenhalle Hoppecke statt und befolgen die dann geltenden Regeln.

