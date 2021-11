ERFOLGREICHER NEUSTART

Elias Sansar und Laura Stuhldreyer gewinnen beim Airport Run 2021

brilon-totallokal: Einen erfolgreichen Neustart hat der Airport Run am Flughafen Paderborn/Lippstadt hingelegt. Fast 700 Läuferinnen und Läufer machten sich von der Start- und Landebahn des Heimathafens auf den zehn Kilometer langen Rundkurs. Die Sieger konnten bei Sonnenschein mit sehr guten Zeiten aufwarten: Hermannslauf-Sieger Elias Sansar vom TuS Eintracht Bielefeld gewann wie bei der jüngsten Auflage im Jahr 2016 die Männer-Konkurrenz in 33:59 Minuten, Laura Stuhldreyer vom 7CRun Team hatte bei den Frauen mit 40:27 Minuten die Nase vorn.

Gemeinsam mit Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser schickte der 1. Beigeordnete der Stadt Lippstadt, Stephan Tydecks, die Teilnehmer auf die Strecke. Der Airport Run bewies seine Attraktivität für alle Generationen: Der älteste Teilnehmer gehörte zum Jahrgang 1947, der jüngste Läufer wies den Jahrgang 2012 auf. Zu den prominenten und auffälligsten Teilnehmern zählten der Bürgermeister der Stadt Salzkotten, Ulrich Berger, und André Hauswerth, der den Airport Run in Feuerwehr-Montur absolvierte.

Übrigens: Schon bei der Anmeldung zeigte sich die hohe Attraktivität des Airport Runs, der schnell ausverkauft war. Innerhalb der ersten zehn Minuten nach der Freischaltung hatten bereits 30 Teilnehmer gebucht. Eigens für diesen Volkslauf waren sogar Teilnehmer aus Berlin und München sowie vom Bodensee angereist. „Wir freuen uns sehr, dass der Airport Run bei seinem Neustart von der Laufszene so gut angenommen wurde. Die große Resonanz und die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns in dem Vorhaben, diese Veranstaltung wieder zu einer festen Einrichtung an unserem Flughafen zu machen“, machte Hüser deutlich.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht.

Fotocredits: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Quelle: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon