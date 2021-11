Grundlagenworkshop zu Kommunikation und Rhetorik bei der VHS Brilon

In diesem VHS-Workshop werden praxisnah die Grundlagen in Rhetorik und Kommunikation vermittelt

brilon-totallokal: Die Körpersprache als ein Mittel, um sicher aufzutreten bzw. die Situation für sich zu deuten, gehört ebenfalls zu den Kursinhalten. Präsentationsmittel und -techniken, auch mit den neuen Medien, runden den Inhalt ab.

Der Wochenendkurs findet am Freitag, dem 5.11., von 18:30-21.45 Uhr, am Samstag, dem 6.11., von 9:00-17:00 Uhr sowie am Sonntag, dem 7.11., von 9:00-13:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

