gegendasvergessen

Gedenkfeier zum Jahrestag der Reichspogromnacht in Brilon

brilon-totallokal: Am Dienstag, 09.11.2021, wollen wir in Brilon eine Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht vor 82 Jahren durchführen. Sie soll uns alle an das dunkle Kapitel unserer deutschen und auch Briloner Geschichte erinnern. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen für Frieden, gegen jegliche Gewalt und gegen das Vergessen setzen.

Wir beginnen um 19.00 Uhr am Gedenkstein auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge in der Kreuziger Mauer in Brilon.

Hier werden die Mitglieder des Jugendparlamentes, Bürgermeister Dr. Bartsch, Pfarrer Rainer Müller und Propst Dr. Richter in besonderer Weise an das jüdische Leben in Brilon und die Schicksale der Opfer erinnern.

Die Evangelische Kirchengemeinde, die Propsteigemeinde St. Petrus und Andreas, die Stadt Brilon und das Jugendparlament Brilon laden Sie, ihre Angehörigen, Freunde, Verwandte und Bekannte ein, diese Gedenkstunde gemeinsam mit uns zu verbringen.

Das Jugendparlament Brilon wird Kerzen und Rosen gegen eine kleine Spende für neue Stolpersteine verteilen. Diese können bei den Grundrissen der ehemaligen Synagoge zum Gedenken aufgestellt/abgelegt werden.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

