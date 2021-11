Workshop des City Lab zur Social-Media-Strategie

Social Media als Präsentations- und Kommunikationskanal nutzen

brilon-totallokal: Für Unternehmen in Handel, Dienstleistung und Gastronomie eignet sich Social Media als Präsentations- und Kommunikationskanal besonders gut. Das City Lab Südwestfalen möchte Innenstadtakteure dabei unterstützen, den für sie passenden Kanal zu finden und bietet deshalb am 11. November von 9 bis 13 Uhr in Zusammenarbeit mit der Online Experience GmbH einen Workshop in der Geschäftsstelle der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen in Iserlohn an.

Ziel des Workshops ist die Ableitung einer individuellen Social-Media-Strategie. Die Instrumente helfen dabei, den Überblick bei der Vielzahl an Möglichkeiten, Kanälen und ständigen Neuigkeiten zu behalten. Dabei wird ein Augenmerk auf die Ziele, Zielgruppen, Budgets und Ressourcen des Unternehmens geworfen.

Anmeldungen zum Workshop sind unter www.citylab-swf.de/termine möglich. Bei der SIHK zu Hagen erhalten Sie Informationen bei Stephanie Erben (02331-390 277).

Das City Lab Südwestfalen ist ein gemeinsames Projekt der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen, der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, der Fachhochschule Südwestfalen und der Technischen Universität Dortmund und wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

