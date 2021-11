Adventszauber am Heimathafen

Für den 12. Dezember können sich noch Aussteller bewerben

brilon-totallokal: Weihnachtliche Atmosphäre am Heimathafen: Am 12. Dezember steht der Flughafen Paderborn/Lippstadt wieder ganz im Zeichen des Adventszaubers. Von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr findet der traditionelle Weihnachtsmarkt am heimischen Airport statt. Zahlreiche Aktionen, attraktive Adventsangebote und geschmückte Hütten werden für eine zauberhafte Stimmung sorgen. Interessierte Aussteller können sich noch bis zum 14. November bewerben.

Die Stände und Buden sollen beim Adventszauber zu einem vielseitigen Unterhaltungs-, Shopping- und Gastronomieangebot beitragen, das zum Verweilen am Heimathafen einlädt und auf Weihnachten einstimmt. „Auch mit Blick auf die Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie realisieren wir ein neues Konzept im Außenbereich stattfinden. Damit erzeugen wir den von vielen Menschen geschätzten Charakter eines Weihnachtsmarkts“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Noch bis zum 14. November können sich interessierte Aussteller mit einem interessanten Angebot beim Flughafen per E-Mail [email protected] melden. Ob traditionelle oder neue Weihnachtsdekorationen, Speisen, Reisen oder ganz andere Ideen – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Beim Adventszauber 2021 wird auch der Nikolaus vor Ort sein. Eltern können am 6. und 7. Dezember von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen Stiefel bzw. Schuh ihres Kindes an der Flughafen-Information abgeben. Der Nikolaus wird diesen Stiefel mit Überraschungen füllen und in der Adventsstunde beim Adventszauber (ca. 16.00 Uhr) dem Kind überreichen. Die Kosten für diese schöne Aktion betragen nur 5 Euro pro Kind. Für Rückfragen und weitere Informationen steht Andrea Münstermann unter E-Mail [email protected] und Telefon 02955/77-263 zur Verfügung.

