Feuer in Wintergarten in Olsberg Bruchhausen

Löschangriff musste unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden

brilon-totallokal: Olsberg/Bruchhausen: Eine ältere Bewohnerin wunderte sich in Olsberg – Bruchhausen darüber, dass der Strom in ihrem Haus ausgefallen war. Sie machte sich auf zum Sicherungskasten. Auf dem Weg dorthin hörte sie lautes Klopfen an der Haustür. Eine Nachbarin hatte Feuerschein hinter ihrem Haus bemerkt und wollte sie warnen. Während sie zum Haus der älteren Dame lief, verständigte ihre Tochter die Feuerwehr. Die Löschgruppen Bruchhausen, Elleringhausen sowie der Einsatzleitwagen des Löschzuges Bigge – Olsberg und die Drehleiter aus Brilon wurden zunächst alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurden noch weitere Kräfte des Löschzuges nachalarmiert. Der direkt am Haus angrenzende Wintergarten brannte in voller Ausdehnung auf der Rückseite des Gebäudes.

Unter schwerem Atemschutz wurde der Löschangriff mit 2 C-Rohren vorgenommen. Zwei weitere wurden in Bereitstellung im und neben dem Gebäude aufgebaut. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und der Brandschaden somit größtenteils auf den Wintergarten begrenzt werden.

Über die Drehleiter wurde der Dachbereich kontrolliert. Hier wurde nichts Auffälliges festgestellt. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. 52 ehrenamtliche Helfer waren mit 10 Fahrzeugen vor Ort. Hinzu kamen noch der Rettungsdienst mit einem RTW, die Polizei mit einem Fahrzeug und das ZFR HSK mit einem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Atemschutz. Verletzt wurde bei dem Einsatz Niemand. Das Wohnhaus wurde zur Ermittlung der Brandursache von der Polizei sichergestellt. Die ältere Dame kommt vorerst bei ihrer Tochter im Ort unter. Über die Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Einsatzende war gegen 2:45 Uhr.

Fotocredits: Feuerwehr Olsberg

Quelle: Edgar Schmidt – Feuerwehr Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon