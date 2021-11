POL-HSK: Brand in Bruchhausen

Personen wurden zum Glück nicht verletzt

brilon-totallokal: Am 07.11.2021 gegen Mitternacht geriet der Wintergarten eines Einfamilienhauses in Olsberg-Bruchhausen in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Weil der Wintergarten Bestandteil des Wohnhauses ist, nahm auch das Gebäude Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

