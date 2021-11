Einladung zum diesjährigen Eventabend der Kreislandfrauenverband Hochsauerland

Stargast Barbara Salesch erzählt aus ihrem Leben

brilon-totallokal: „Zum diesjährigen Eventabend am Donnerstag, 25. November lädt der Kreislandfrauenverband Hochsauerland alle Mitglieder und Interessierten ein. Barbara Salesch erzählt aus ihrem Leben und liest aus ihrem Buch „Ich liebe die Anfänge“ – Von der Lust auf Veränderung“. Da verfügt sie über reichlich Erfahrung: als Richterin und Staatsanwältin in Hamburg, bekannte Fernsehrichterin, Autorin und Künstlerin. Sie verspricht einen zugleich mitreißenden, witzigen und spontanen Abend mit viel Inhalt.

Die Veranstaltung findet um 19.00 Uhr in der Schützenhalle Meschede-Wehrstapel, Am Schützenplatz 1a statt. Sowohl bei einem Begrüßungsgetränk ab 18 Uhr als auch beim anschließenden Imbiss besteht Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch. Die Schützenhalle verfügt über reichlich Platz, so dass auch Abstände gut eingehalten werden können. Es gilt die 3G-Regel. Nähere Informationen und Anmeldungen bis zum 18. November an der Kreisgeschäftsstelle, Tel.: 0 291-99 15-14.“

Quelle: Kreislandfrauenverband Hochsauerland / Foto: Symbolbild AdobeStock85707137 von Monet

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon